Çin, 2024'te savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak

Çin'in, savunma harcamalarını 2024'te geçen yıla göre yüzde 7,2 artıracağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:17
Çin, 2024'te savunma harcamalarını yüzde 7,2 artıracak
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Maliye Bakanlığının Çin Ulusal Halk Kongresi'ne (ÇUHK) sunduğu bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7,2 artışla 1,66 trilyon yuana (yaklaşık 230 milyar dolar) çıkacağı belirtildi.

Savunma harcamalarında öngörülen artış, geçen yılki bütçe taslağı ve gerçekleşen artış ile aynı oranda oldu. Geçen yılki bütçe taslağında savunma harcamalarının 2023'te yüzde 7,2 artışla 1,55 trilyon yuana (yaklaşık 220 milyar dolar) çıkacağı öngörülmüştü.

Bu yılki artış oranı, hükümetin "yüzde 5 civarında" belirlediği ekonomik büyüme hedefini aşıyor.

Çin'in savunma harcamaları Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2013'ten bu yana her yıl büyüme oranının üzerinde artış gösterdi. Yıllık savunma harcamaları 10 yılda iki kattan fazla arttı.

ABD İLE REKABET

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülke arasında artan ekonomik ve jeopolitik rekabet, Çin'i askeri alanda gücünü artırmaya yöneltiyor.

Savunma uzmanları, harcamalardaki artışın, Pekin'in kısa vadede savaş ve çatışma arayışında olmadığı ancak bir yandan uzun dönemde askeri modernizasyonunu sürdürürken diğer yanda Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimlere karşı muharebe kapasitesini güçlendirme niyetini gösterdiği değerlendirmesini yapıyor.

ABD, hem kapasitesinin büyüklüğü hem de teknolojik kabiliyeti ile askeri alanda Çin'e karşı üstünlüğünü koruyor. ABD Kongresi, geçen yılın sonunda, 2024 mali yılı için 842 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermişti.


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