Kalkış sırasında pistte kaydı: Endişeye sebep oldu
Kalkış yaptığı sırada sağa sola kayan uçak endişeye sebep oldu. Uçağın kontrolü son anda sağlanırken, pilotlar kalkışı iptal etmek zorunda kaldı.
İsviçre'nin Zürih kentindeki Zürih Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkış yaptığı sırada kontrolden çıktı.
Sağa sola kayarak ilerleyen uçak bir anda pist dışına yöneldi. Pilotlar, kalkış süratindeki uçağın kontrolünü sağladı ve felaketin eşiğinden dönüldü.
Kalkışı iptal eden pilotlar uçağı son anda durdururken, İsviçre havacılık yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pistte yaşanılanlar sebebiyle yürekleri ağızlara getiren uçağın sağa sola kaydığı anlar saniye saniye kaydedildi.