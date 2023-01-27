Kalkıştan bir dakika sonra yere çakıldı
Sudan'da, FlyAir Africa şirketine ait uçak havalandıktan sadece bir dakika sonra yere çakıldı. İlk belirlemelere göre kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.
Sudan'ın Juba Uluslararası Havaalanından, Etiyopya sınırındaki Akobo kentine gitmek için kalkan uçak düştü.
FlyAir Africa şirketine ait uçakta 3 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu.
İlk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü bildirilirken, resmi kaynaklar herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.
Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ön tarafının ağır hasar görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!