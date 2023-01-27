Kalkıştan bir dakika sonra yere çakıldı

Sudan'da, FlyAir Africa şirketine ait uçak havalandıktan sadece bir dakika sonra yere çakıldı. İlk belirlemelere göre kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:06
Kalkıştan bir dakika sonra yere çakıldı
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Sudan'ın Juba Uluslararası Havaalanından, Etiyopya sınırındaki Akobo kentine gitmek için kalkan uçak düştü. 

FlyAir Africa şirketine ait uçakta 3 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu. 

İlk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü bildirilirken, resmi kaynaklar herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ön tarafının ağır hasar görüldü.


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