Kamala Harris, telefondan destekçilerine seslendi: Bu seçim kesinlikle çok önemli

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:25

Güncelleme: 06.11.2024 - 00:25

ABD'de Demokratların başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Washington DC'deki Demokrat Ulusal Komitesi merkezine gelerek, seçim kampanyası için telefonla destek verenlere teşekkür etti.

Harris kendisini telefonla arayan çok sayıda kişiyle konuştu ve onları bugün oy kullanmaya gitme planlarını gerçekleştirmeye teşvik etti.

Harris'in telefonla arayanlardan birine “Ben iyiyim. Sadece sizi arayıp kontrol etmek ve henüz yapmadıysanız bugün nereye gidip oy kullanabileceğinizi bildiğinizden emin olmak istedim. Çok çok teşekkür ederim ve bu çok çok önemli sürece ve demokrasimizin bu temeline aktif olarak katıldığınız için teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar olmadan bunu yapamayız” dediği duyuldu.

Harris, kendisini arayan bir başka kişiye de “Birbirinize ve herkese sesinizin, oyunuzun gücünü hatırlatın, bu seçim kesinlikle çok önemli” dedi.