Kamala Harris'in 24 saatte kaç dolar bağış topladığı açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora imza attı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 23:59
Kamala Harris'in 24 saatte kaç dolar bağış topladığı açıklandı
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

TRUMP 50 MİLYON DOLAR TOPLAMIŞTI

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.


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