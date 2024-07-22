Elon Musk, Kamala Harris'i hedef aldı: Soros'un 'kuklası' olarak niteledi
ABD Başkan adayı Donald Trump'a açıkça desteğini dile getiren milyarder Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'li finansçı George Soros'un oğlu Alexander Soros'un “kuklası” olarak nitelendirdi.
ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmesinin ardından başkanlık yarışında aday olarak öne çıkan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yönelik sert mesaj gönderdi.
Musk, Demokratların başkan adayı olması beklenen Harris'i, ABD'li finansçı George Soros'un oğlu Alexander Soros'un “kuklası” olarak nitelendirdi.
X platformunda Soros'un Harris ile çekilmiş bir fotoğrafına ve Soros'un ABD başkan yardımcısını desteklediğine dair bir habere yorum yapan Musk, “Alexander Soros'a bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.
I’d just like to thank @AlexanderSoros for not keeping everyone in suspense about who the next puppet would be ??— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2024
Musk'a göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem için aday olmama kararı, Demokratların “sadece daha iyi çalışacak bir kukla istemesi” ve mevcut siyasi mekanizmanın sağlam kalmasıyla açıklanıyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Butler şehrinde miting esnasında silahlı saldırıya uğrayan Trump'a, Musk'tan destek gelmişti.
Musk, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızla iyileşmesini umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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