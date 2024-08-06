Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz kimdir? Tim Walz kaç yaşında?

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, 5 Kasım’daki seçimler için yardımcı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz’ı seçti. Peki, Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz kimdir? Tim Walz kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:59
Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz kimdir? Tim Walz kaç yaşında?
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kasım ayındaki seçimlere birlikte gireceği başkan yardımcısı adayının Minnesota Valisi Tim Walz olduğunu açıkladı. Peki, Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz kimdir? Tim Walz kaç yaşında?

TİM WALZ KİMDİR?

Tim Walz 6 Nisan 1964 tarihinde West Point, Nebraska’da doğdu. 2019'dan beri Minnesota'nın 41. valisi olarak görev yapan Amerikalı bir politikacı, eski ABD Ordusu astsubayı ve emekli eğitimci.

Demokrat Parti üyesi olan Walz, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde başkan yardımcısı için varsayılan adayıdır. 2007'den 2019'a kadar Minnesota'nın 1. kongre bölgesini temsil eden Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesiydi.

Nebraska, West Point'te doğan Walz, Ordu Ulusal Muhafızlarına katıldı ve liseden sonra tarım, imalat ve öğretmenlik alanlarında çalıştı. Daha sonra 1996'da Minnesota'ya taşınmadan önce Nebraska'daki Chadron Eyalet Koleji'nden mezun oldu. Kongre için aday olmadan önce Mankato okul bölgesinde sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalıştı.

2006'da Minnesota'nın 1. kongre bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve altı dönemli Cumhuriyetçi görevdeki Gil Gutknecht'i yendi. Beş kez yeniden seçildi ve 2019'da vali seçildikten sonra emekli oldu. Walz, Iowa sınırında bulunan güney Minnesota'nın büyük, çoğunlukla kırsal bir kesimini temsil ediyordu.

Walz, 6 Kasım 2018'de Cumhuriyetçi aday Hennepin İlçe Komiseri Jeff Johnson'ı yenerek Minnesota valisi seçildi. 2022 Minnesota valilik seçiminde Cumhuriyetçi aday Scott Jensen'ı yenerek yeniden seçildi.


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