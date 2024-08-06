Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Voleybol Takımı'nda ülkemizi temsil eden Derya Cebecioğlu'nun kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:58
Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli?
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A Milli Voleybol Takımı'nda forma giyen Derya Cebecioğlu'nun hayatı ve kariyeri sosyal medyaya araştırılıyor. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli?

DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?

Derya Cebecioğlu 24 Ekim 2000 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Ceebcioğlu, 14 yaşındayken VakıfBank SK altyapısına girdi. Yerel ve uluslararası düzeyde başarılar kazan VakıfBank altyapı takımları ve Türkiye küçükler millî voleybol takımlarında yer aldı. 2018 U20 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi smaçör, 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda ise turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2018 yılında VakıfBank ana takımında oynamaya başladı. Aynı yıl VakıfBank 2018-19 Sultanlar Ligi ve 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı, 2018-19 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncü oldu. Yıl içinde Türkiye kadın millî voleybol takımında yer almaya başladı. Daha sonra Yeşilyurt'a kiralandı, takımıyla 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğuna ulaştı. 2021-22 sezonunda VakıfBank'a geri dönerek, takımıyla 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğuna ulaştı.


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