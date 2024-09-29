Kamala Harris’ten Nasrallah açıklaması: Ellerinde Amerikan kanı olan bir terörist

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtı. Bugün, Hizbullah’ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur” dedi.

Kamala Harris’ten Nasrallah açıklaması: Ellerinde Amerikan kanı olan bir terörist
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:42

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Harris, "Hasan Nasrallah ellerinde Amerikan kanı olan bir teröristti. On yıllar boyunca Hizbullah’a liderlik ederek Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırdı ve Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtı. Bugün, Hizbullah’ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur” dedi.

"ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yineleyen Harris, "İsrail’in İran’a ve Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi İran destekli terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceğim" şeklinde konuştu.

Biden ile Orta Doğu’daki çatışmaların daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşmesini istemediklerini kaydeden Harris, “İsrail-Lübnan sınırı boyunca diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ki sınırın her iki tarafında da insanlar güvenle evlerine dönebilsinler. Diplomasi, sivillerin korunması ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için en iyi yol olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #ABD #Kamala Harris

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