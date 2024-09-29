Dışişleri'nden ABD'nin 'GKRY' kararına tepki: 'Söz konusu vahim hata...'

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması sonrası açıklama yaptı.

Dışişleri'nden ABD'nin 'GKRY' kararına tepki: 'Söz konusu vahim hata...'
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:58

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD’nin, Eylül 2020'de GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY’nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #ABD #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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