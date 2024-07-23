Trump'a karşı mücadele başlıyor: Biden çekildi, Harris adaylığını garantiledi

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:10

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratik Parti'nin başkan adayı olarak Wisconsin eyaletinde ilk kez kampanya yürütecek. Başkan Joe Biden’ın yeniden seçilme kampanyasından çekilmesinin ardından Harris, yeterli Demokratik delegelerin desteğini alarak adaylığını garantiledi.

Harris, pazar günü Biden’ın desteğini aldıktan 36 saat sonra, pazartesi gecesi, parti delegelerinin çoğunluğunun desteğini kazanarak adaylığını resmileştirdi. Harris, “Bu gece, partimizin adayı olmak için gereken geniş desteği kazanmaktan gurur duyuyorum” diyerek adaylığını resmen kabul edeceğini belirtti.

DELEGELERİN DESTEĞİYLE GÜÇLENDİ

Associated Press tarafından yapılan gayri resmi bir ankete göre, Harris'in 2 bin 500’den fazla delege desteği bulunuyor ve bu, gereken bin 976’nın çok üzerinde. Delegeler teorik olarak fikirlerini değiştirebilse de, ankette başka hiçbir aday oy almadı, 54 delege kararsız olduklarını belirtti.

Harris'in Wisconsin gezisi, 59 yaşındaki eski Kaliforniya savcısına Demokratların kampanyasını yeniden şekillendirme ve Trump'a karşı en iyi aday olduğunu gösterme fırsatı sunacak. Harris, Milwaukee'deki siyasi bir etkinlikte konuşma yapacak.

81 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Harris’in kampanya sözcüsü, Biden’ın çekilmesinden sonraki ilk 24 saatte 81 milyon dolar toplandığını ve bunun 2024 kampanyası için bir rekor olduğunu açıkladı. Harris, Trump'a yönelik saldırı planlarını, San Francisco bölge savcısı ve Kaliforniya başsavcısı olarak "yırtıcılar" ve "dolandırıcılar" peşinde koştuğu geçmişine atıfta bulunarak gösterdi.

Harris, “Trump’ın ne tür bir insan olduğunu iyi biliyorum" diyerek rakibini, cinsel saldırıdan hüküm giymiş ve iş, hayır kurumu ve özel üniversitesinde dolandırıcılık yapan biri olarak tanımladı.

Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya, herhangi bir aday için kazanılması gereken eyaletler arasında yer alıyor ve Biden, bu eyaletlerde Trump karşısında geride kalıyordu. Rust Belt Rising adlı Demokrat grup yöneticisi Paul Kendrick, Harris’in bağımsız ve genç seçmenleri kazanma şansı olduğunu söyledi.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Harris’in kampanya katkıları da hızla arttı. Biden’ın çekilmesinden bu yana 81 milyon dolar toplandı ve bu miktar, Biden kampanyasının Haziran sonunda sahip olduğu 95 milyon dolara yaklaştı. Hollywood bağışçıları, rapçi Cardi B’den Oscar ödüllü Jamie Lee Curtis ve TV yapımcısı Shonda Rhimes’a kadar Harris’i desteklediklerini açıkladı.

Trump ve müttefikleri, Harris’i Biden’ın daha az popüler politikalarına bağlamaya çalıştı. Trump sözcüsü Steven Cheung, “Kamala Harris’in kötü sicili, tamamen başarısızlık ve tam bir beceriksizlikten ibarettir. Onun politikaları Biden’ın politikalarıdır ve tam tersi” dedi.

Biden’ın adaylıktan çekilmesi, Harris’in yanında kimin başkan yardımcısı adayı olabileceğine dair spekülasyonları da artırdı. Kentucky Valisi Andy Beshear, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, Arizona Senatörü Mark Kelly, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Illinois Valisi J.B. Pritzker ve Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ın isimleri, iç politika tartışmalarına aşina kişiler tarafından konuşuluyor.