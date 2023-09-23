Kamboçya'dan Ukrayna çıkışı: Savaşın tırmanışı, BM'de güven erozyonuna yol açtı
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Başbakanı Hun Manet, Ukrayna'daki savaşın tırmanışının, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler arasında önemli bir güven erozyonuna yol açtığını söyledi.
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Başbakanı Hun Manet, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Dünyanın son dönemde yaşanan küresel istikrarsızlık ve jeopolitik gerilimlere şahit olduğunu vurgulayan Hun, "Ukrayna'daki savaşın tırmanışı, üye ülkeler arasında önemli bir güven erozyonuna yol açtı" ifadesini kullandı.
Hun, büyük güçler arasındaki rekabetin, ülkelerin kaynaklarını güvenlik kapasitelerini artırmaya yönlendirdiğini kaydetti.
Küresel bazda güven ve dayanışmanın önemine değinen Hun, tüm ulusların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) yönelik birlikte çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.
Hun, ülkesinin, uluslararası ilişkilerde güç kullanma ve tehditlere karşı olduğunun altını çizerek, "Kamboçya, anayasasında açıkça belirtildiği gibi topraklarında herhangi bir yabancı askeri üsse izin vermeyecektir" dedi.
Uluslararası toplumları, çatışmaları sona erdirmek için çalışmaya çağıran Hun, dayanışma ve işbirliği çerçevesinde küresel güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 13 bin Euro'luk vale hikâyesi
- Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı
- İmam Ahmet Gür hakkında yeni gelişme!
- Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı
- CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu
- 'Bunlar birbirlerini yerken...'