Kamboçya'dan Ukrayna çıkışı: Savaşın tırmanışı, BM'de güven erozyonuna yol açtı

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Başbakanı Hun Manet, Ukrayna'daki savaşın tırmanışının, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler arasında önemli bir güven erozyonuna yol açtığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:24
Kamboçya'dan Ukrayna çıkışı: Savaşın tırmanışı, BM'de güven erozyonuna yol açtı
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Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Başbakanı Hun Manet, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Dünyanın son dönemde yaşanan küresel istikrarsızlık ve jeopolitik gerilimlere şahit olduğunu vurgulayan Hun, "Ukrayna'daki savaşın tırmanışı, üye ülkeler arasında önemli bir güven erozyonuna yol açtı" ifadesini kullandı.

Hun, büyük güçler arasındaki rekabetin, ülkelerin kaynaklarını güvenlik kapasitelerini artırmaya yönlendirdiğini kaydetti.

Küresel bazda güven ve dayanışmanın önemine değinen Hun, tüm ulusların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) yönelik birlikte çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hun, ülkesinin, uluslararası ilişkilerde güç kullanma ve tehditlere karşı olduğunun altını çizerek, "Kamboçya, anayasasında açıkça belirtildiği gibi topraklarında herhangi bir yabancı askeri üsse izin vermeyecektir" dedi.

Uluslararası toplumları, çatışmaları sona erdirmek için çalışmaya çağıran Hun, dayanışma ve işbirliği çerçevesinde küresel güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

 


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