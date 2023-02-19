Kamyon kasasında göçmen cesetleri bulundu
Bulgaristan'da terk edilmiş kamyon kasasında 18 göçmen ölü bulundu.
Olay, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın kuzeyindeki Lokorsko kasabasında meydana geldi.
Bölgede terk edilmiş bir kamyonun kasasında 18 göçmenin cansız bedeni bulundu.
Öte yandan kasabanın çevresinde saklanan 34 göçmen yakalandı.
Bulgaristan medyası, göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğunu, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Polis soruşturmasının sürdüğü ifade edilirken, gözaltı
sayısının ilerleyen günlerde artabileceği aktarıldı.
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