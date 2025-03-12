Trump'ın vergi tehditi Kanada'ya geri adım attırdı: 'Vergiler 'muhtemelen' azalacak'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:31

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:31

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerini artırma tehdidinin ardından, ABD’ye elektrik ihracatında uyguladığı ek vergiyi askıya aldı.

ELEKTRİĞE UYGULANAN EK VERGİ ASKIYA ALINDI

Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşme sonrası, ABD’ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25’lik ek verginin kaldırıldığını duyurdu. Ford, ABD’nin Kanada’ya uygulayacağı ek gümrük vergileri yürürlüğe girmeden önce serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesini görüşmek üzere Lutnick ile bir araya geleceklerini belirtti.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’da konuşan Trump, Ontario’nun aldığı karar sonrası yaptığı açıklamada 'Kanada’ya yönelik artırılan gümrük vergileri "muhtemelen" azalacak' dedi. Kanada’ya uygulanacak yüzde 50’lik tarifenin yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda ise “Size haber vereceğim” ifadelerini kullandı.