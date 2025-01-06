Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edeceğini açıkladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edeceğini açıkladı
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BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 06.01.2025 - 19:29

Kanada Başbakanı Justin Trudeau 9 sene sonra görevi bırakıyor. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

53 yaşındaki başbakan, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar görevde kalacağını, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını da söyledi.

Justin Trudeau istifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde parti lideri olarak seçime giremeyeceğini söyledi.


BBC Türkçe
Etiketler: #Kanada #Başbakan #başbakanlık

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