Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edeceğini açıkladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau 9 sene sonra görevi bırakıyor. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.
53 yaşındaki başbakan, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar görevde kalacağını, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını da söyledi.
Justin Trudeau istifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde parti lideri olarak seçime giremeyeceğini söyledi.
Etiketler: #Kanada #Başbakan #başbakanlık
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