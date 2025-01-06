Trudeau'nun istifa iddiaları piyasaları karıştırdı: Kanada doları yükseldi!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:16

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:16

Pazartesi günü Asya'da hisse senedi piyasaları karışık bir seyir izledi. ABD'nin güçlü ekonomik verileri, doların boğa koşusunu destekleyen gelişmelerle birlikte küresel piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü. Özellikle siyasi belirsizlik, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasını açıklayabileceği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Piyasalar, Trudeau'nun istifasının ardından netlik arayışında ve bu durum, Kanada Doları'nın değer kazanmasına yol açtı. ABD Doları, Kanada Doları karşısında yüzde 0,3 düşerek 1,44 seviyesine geriledi.

ABD VERİLERİNİN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ABD ekonomisine dair veriler bu hafta dikkatle izlenecek. Özellikle cuma günü açıklanacak olan aralık ayı maaş bordroları raporu ön planda. Analistler, işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde kalmasını ve 150 bin kişilik bir istihdam artışı öngörüyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin güçlü seyrini devam ettirebilir ve Federal Rezerv'in faiz indirimini daha sınırlı tutma kararını pekiştirebilir. Piyasalar, 2025 yılı için yalnızca 40 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi taşıyor.

AVRUPA VE ÇİN'İN KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öte yandan, Avrupa'da AB ve Almanya'dan gelecek enflasyon rakamları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarını etkileyebilir. Perşembe günü Çin'den açıklanacak tüketici fiyatları da Çin'in daha fazla ekonomik teşvik adımları atma ihtimalini güçlendirebilir.

ASYA-PASİFİK HİSSE SENETLERİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi endekslerinde karışık bir görünüm vardı. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan geniş endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi. Japonya'nın Nikkei endeksi, JGB getirilerinin 2011'den bu yana en yüksek seviyelere çıkmasının etkisiyle yüzde 1,8 değer kaybetti. Güney Kore hisse senetleri ise yüzde 1,6 arttı. Çin’in mavi çipleri, aralık ayında hizmet sektöründeki genişlemeyi gösteren anketlere rağmen yüzde 0,1 değer kaybetti.

GOLDMAN SACHS’TAN S&P 500 BEKLENTİLERİ

Amerikan piyasasında ise, Goldman Sachs analistleri S&P 500’ün 2024’te yüzde 25’lik bir toplam getiri sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ancak bu rallinin büyük bir kısmı sadece beş büyük hisse senedinden kaynaklandı. Goldman Sachs, 2024'te kazançlardaki artışa bağlı olarak yüzde 11'lik bir ek yükselme bekliyor.

ABD TAHVİL PİYASASI VE DOLARIN GÜCÜ

ABD tahvil piyasasında ise 10 yıllık getiriler geçen haftaki sekiz ayın zirvesine yakın bir seviyeye yükseldi. Yatırımcılar, Hazine tahvili satışlarının bu hafta 119 milyar dolar olmasını bekliyor.

DOLARIN KÜRESEL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dolar, güçlü performansını sürdürerek Euro’yu 1,03 dolarda tutuyor. İngiliz Sterlini son sekiz ayın en düşük seviyesi olan 1,23 dolara geriledi. Japon Yeni karşısında ise dolar, 157,70 yen ile 158,09'un hemen altında işlem görüyor.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ DOLAR ETKİSİ

Altın, doların güçlenmesiyle ons başına 2 bin 637 dolarda tutunurken, petrol fiyatları, ABD'deki soğuk hava etkisiyle kısa bir yükseliş yaşasa da Brent petrol varil başına 76,35 dolara geriledi. ABD ham petrolü de 73,81 dolara düştü.

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerle birlikte temkinli bir seyir izlemeye devam ediyor.