Jaka Bijol kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Jaka Bijol kimdir kaç yaşında, nereli? Jaka Bijol hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Sloven stoper Jaka Bijol ile ilgileniyor. Peki, Jaka Bijol kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Jaka Bijol kimdir kaç yaşında, nereli? Jaka Bijol hangi takımlarda oynadı?

Jaka Bijol kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Jaka Bijol kimdir kaç yaşında, nereli? Jaka Bijol hangi takımlarda oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:27

Bu sezon takımıyla 20 resmi maça çıkan Bijol, takımına 2 gol 2 asist ile katkı verdi. Peki, Jaka Bijol kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Jaka Bijol kimdir kaç yaşında, nereli? Jaka Bijol hangi takımlarda oynadı?

JAKA BIJOL KİMDİR?

5 Şubat 1999 doğumlu Jaka Bijol, Serie A kulübü Udinese ve Slovenya milli takımı için stoper olarak oynayan Sloven profesyonel futbolcudur. Başlangıçta defansif orta saha oyuncusu olan oyuncu, 2021-22 sezonunda mevcut pozisyonuna geçti.

22 Haziran 2018'de CSKA Moskova, Bijol'ün Rudar Velenje'den beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 14 Temmuz 2022'de Bijol, Serie A kulübü Udinese ile 4 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kasım 2023'te ayak sakatlığı geçirdi ve iki aydan fazla süre sahalardan uzak kaldı.

13 Ekim 2018'de Bijol, Slovenya A takımıyla ilk maçına 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı oynanan ve Slovenya'nın 1-0 kaybettiği maçta çıktı. İlk golünü 26 Mart 2022'de Hırvatistan'a karşı oynanan hazırlık maçında attı ve 1-1 beraberliği garantileyen golü uzatma dakikalarında kaydetti.


Etiketler: #Jaka Bijol #transfer #fenerbahçe

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