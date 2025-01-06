Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:27

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:27

Bu sezon takımıyla 20 resmi maça çıkan Bijol, takımına 2 gol 2 asist ile katkı verdi. Peki, Jaka Bijol kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Jaka Bijol kimdir kaç yaşında, nereli? Jaka Bijol hangi takımlarda oynadı?

JAKA BIJOL KİMDİR?

5 Şubat 1999 doğumlu Jaka Bijol, Serie A kulübü Udinese ve Slovenya milli takımı için stoper olarak oynayan Sloven profesyonel futbolcudur. Başlangıçta defansif orta saha oyuncusu olan oyuncu, 2021-22 sezonunda mevcut pozisyonuna geçti.

22 Haziran 2018'de CSKA Moskova, Bijol'ün Rudar Velenje'den beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 14 Temmuz 2022'de Bijol, Serie A kulübü Udinese ile 4 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kasım 2023'te ayak sakatlığı geçirdi ve iki aydan fazla süre sahalardan uzak kaldı.

13 Ekim 2018'de Bijol, Slovenya A takımıyla ilk maçına 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı oynanan ve Slovenya'nın 1-0 kaybettiği maçta çıktı. İlk golünü 26 Mart 2022'de Hırvatistan'a karşı oynanan hazırlık maçında attı ve 1-1 beraberliği garantileyen golü uzatma dakikalarında kaydetti.