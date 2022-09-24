Kanadalı oyuncu, annesini öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:30

Riverdale dizisinin Jeffrey Augustine karaktareni canlandıran Ryan Grantham, Kanada Başbakanı Trudeau'ya suikast düzenlemeye gitmeden önce 64 yaşındaki annesi Barbara Waite'i öldürdü.

Mahkemenin birinci derece cinayetle suçladığı 24 yaşındaki oyuncu, 2020'de annesini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ikinci dereceden cinayet işlediğini kabul etti.

Kanada savcıları, Grantham'ın ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öldürmeyi planladığını da söyledi.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

DEADLINE haber sitesine göre, Grantham, cinayetten sonra annesinin cesedini Go-Pro kamerasıyla videoya alırken "Kafasının arkasından vurdum. Ben olduğumu birkaç dakika sonra anlayabilirdi" dedi.

Cinayetin ardından saatlerce alkol ve uyuşturucu kullanan Kanadalı oyuncu, üç silah ve kendi yaptığı 12 molotof kokteylinin yanı sıra kamp malzemeleri ile Kanada Başbakanı Trudeau'nun konutunun yoluna koyuldu.

200 km araç sürdükten sonra geri dönüp bir karakola teslim olan Grantham, karakoldaki bir polise "annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu.

ANKSİYETE VE KLİNİK DEPRESYON

Vancoouver'daki kolluk kuvvetlerinin verdiği demeçte Grantham'ın son iki buçuk senedir gözaltında olduğunu ve tutuklanmasından bu yana bir akıl sağlığı programına katıldığını söyledi.

Duruşma sırasında avukatları, onun anksiyete ve klinik depresyonla mücadele ettiğini ve annesini öldürene kadar geçen aylarda kendini öldürme ve başkalarına zarar verme arzusunu dile getirdiğini savundu.

Grantham, ömür boyu hapis cezasının ilk 14 senesinde şartlı tahliyeye başvuramayacak.