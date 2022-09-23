Rusya, 87 Kanadalının daha ülkeye girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Ottawa'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına yanıt olarak 87 Kanada vatandaşının daha ülkeye girişinin süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.

Xinhua
23 Eylül 2022 Cuma, 11:42
Rusya, 87 Kanadalının daha ülkeye girişini yasakladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yeni kara listeye alınanların Kanada'nın eyalet liderleri, üst düzey askeri subayları, Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı teknolojiler sağlayan şirket başkanları olduğu belirtildi.

Resmi veriler, toplam 905 Kanadalının, Moskova'nın seyahat yasağı gibi yaptırımlar listesinde olduğunu gösteriyor. 


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