Rusya, 87 Kanadalının daha ülkeye girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Ottawa'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına yanıt olarak 87 Kanada vatandaşının daha ülkeye girişinin süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yeni kara listeye alınanların Kanada'nın eyalet liderleri, üst düzey askeri subayları, Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı teknolojiler sağlayan şirket başkanları olduğu belirtildi.
Resmi veriler, toplam 905 Kanadalının, Moskova'nın seyahat yasağı gibi yaptırımlar listesinde olduğunu gösteriyor.
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