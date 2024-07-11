Kanada depremle sarsıldı
Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kanada'nın Tofino bölgesinin yaklaşık 210 kilometre güneybatısında ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Deprem sonrası can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Fethiye’de dönen dalavere
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilecek
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- Çok sayıda il için 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısı!