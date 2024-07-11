Kanada depremle sarsıldı

Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 19:17
Kanada depremle sarsıldı
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kanada'nın Tofino bölgesinin yaklaşık 210 kilometre güneybatısında ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.


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