Kanada depremle sarsıldı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 19:17

Güncelleme: 11.07.2024 - 19:18

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kanada'nın Tofino bölgesinin yaklaşık 210 kilometre güneybatısında ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.