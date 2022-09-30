Kanada istihbaratı Türkiye'yi IŞİD konusunda sessiz kalmaya ikna etti

30 Eylül 2022 Cuma, 11:59

Kanada Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (CSIS) gizli operasyon sorumlusu istihbarat subayının, Türk makamlarını, Suriyeli bir insan kaçakçısını kendi ajanları olarak işe aldıkları konusunda sessiz kalmaya ikna etti. CSIS'nin çifte ajan dediği insan kaçakçısı, İngiltere’den IŞİD’e katılmak için Türkiye'ye seyahat eden ve buradan da Suriye’ye giden 3 kızın sınırı geçmesine yardımcı oldu.

The Globe and Mail, Kanada istihbaratı operasyon müdür yardımcısı Jeffrey Yaworski'nin, bir kaçakçıyı istihbarat teşkilatında casus olarak kullandığını ve operasyonun gizli kalması için üst düzey bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

Suriyeli insan kaçakçısı Muhammed Al-Rashed, İngiliz kızların Türkiye sınırını geçerek Suriye'ye geçmelerine yardım etti ancak 28 Şubat 2015'te Türk makamları tarafından tutuklandı. Tutuklamanın ardından Türkiye, IŞİD'e katılmak isteyenlerin kimliğini Kanada istihbaratı ile paylaşarak Kanada'yı tehdit etti.

Kıdemli istihbarat subayı Yaworksi, Muhammed Al-Rashed ile olan ilişkisini kamuya açıklamazken Ankara ziyaretinde Türk yetkililerden özür diledi ve insan kaçakçısının serbest bırakılmasını istedi.

Habere göre, Kanada istihbaratı konuyla alakalı tartışmaları reddetti. CSIS sözcüsü Eric Balsam yaptığı açıklamada, "Hassas teknikleri, yöntemleri ve istihbarat kaynaklarını koruma ihtiyacı göz önüne alındığında, CSIS'in onaylayabileceği veya reddedebileceği önemli sınırlar var" dedi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin çift ajan kimliğinden habersiz olduğu insan kaçakçısını, kamuoyu baskı sebebiyle serbest bırakmak istemedi denildi.