Kanada Ulaştırma Bakanlığı: Rus uçağı hava sahamızı ihlal etti

Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya’ya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.

DHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:03
Kanada Ulaştırma Bakanlığı: Rus uçağı hava sahamızı ihlal etti
Abone Ol google-news

Kanada Ulaştırma Bakanlığı yaptıkları açıklamada “Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun, bugün erken saatlerde Kanada hava sahasını kullanan Rus uçuşlarında uygulanan yasağı ihlal ettiğinin farkındayız. Aeroflot'un ve bağımsız hava trafiği hizmeti sağlayıcısı NAVCAN'ın bu ihlale yol açan davranışları için inceleme başlatıyoruz. Gelecekteki ihlalleri önlemek için uygun yaptırım eylemlerini ve diğer önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz” denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinin ardından Kanada da tüm Rusya operatörlerine hava sahasını kapatma kararı almıştı.



Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler