Kanada Ulaştırma Bakanlığı: Rus uçağı hava sahamızı ihlal etti

28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:03

Kanada Ulaştırma Bakanlığı yaptıkları açıklamada “Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun, bugün erken saatlerde Kanada hava sahasını kullanan Rus uçuşlarında uygulanan yasağı ihlal ettiğinin farkındayız. Aeroflot'un ve bağımsız hava trafiği hizmeti sağlayıcısı NAVCAN'ın bu ihlale yol açan davranışları için inceleme başlatıyoruz. Gelecekteki ihlalleri önlemek için uygun yaptırım eylemlerini ve diğer önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz” denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinin ardından Kanada da tüm Rusya operatörlerine hava sahasını kapatma kararı almıştı.



