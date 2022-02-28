Rusya'dan 'faiz' kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

AA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 09:56
Rusya'dan 'faiz' kararı
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ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin peş peşe yaptırım kararları aldığı Rusya'da piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından 'faiz' hamlesi geldi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti.

Yapılan açıklamada; "Faiz artırımı rublede değer kaybı ve enflasyon risklerinde artışın telafi edilmesi için dizayn edildi" denildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.


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