Rusya'dan 'faiz' kararı
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.
ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin peş peşe yaptırım kararları aldığı Rusya'da piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından 'faiz' hamlesi geldi.
Rusya Merkez Bankası politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti.
Yapılan açıklamada; "Faiz artırımı rublede değer kaybı ve enflasyon risklerinde artışın telafi edilmesi için dizayn edildi" denildi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
İlgili Haberler
- Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi
- Ekonomistler: Rusya’ya dönük yaptırımlar Türk şirketlerini zora sokacak
- Rusya'nın çıkarıldığı SWIFT sistemi nedir? SWIFT yaptırımı ne anlama geliyor?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
- Rusya 'hazırız' dedi, Ukrayna reddetti
- 3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor
- Baharın habercisi cemre suya düştü
- 'Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi'
- Covid-19'u hafif geçirenler dikkat!
- Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- Denizanası çarpmasında ne yapılmalı?
- Günlük beslenme nasıl yapılmalı?