Kanada ve Türkiye heyetlerinin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldiği toplantıda, Kanada heyetinin tamamı kadınlardan oluşurken Türk heyetinde sadece bir kadının yer alması dikkat çekti.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.
KADIN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyet tamamen kadınlardan oluştuğu görüldü. Türkiye'nin heyetinde ise sadece bir kadının bulunması dikkat çekti.
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