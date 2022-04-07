Kanada ve Türkiye heyetlerinin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldiği toplantıda, Kanada heyetinin tamamı kadınlardan oluşurken Türk heyetinde sadece bir kadının yer alması dikkat çekti.

AA
07 Nisan 2022 Perşembe, 18:22
Kanada ve Türkiye heyetlerinin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı
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 NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

KADIN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyet tamamen kadınlardan oluştuğu görüldü. Türkiye'nin heyetinde ise sadece bir kadının bulunması dikkat çekti.


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