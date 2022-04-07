Kanada ve Türkiye heyetlerinin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı

07 Nisan 2022 Perşembe, 18:22

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

KADIN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyet tamamen kadınlardan oluştuğu görüldü. Türkiye'nin heyetinde ise sadece bir kadının bulunması dikkat çekti.