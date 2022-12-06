Kanada'da askeri personel alarmı: Göçmenler de orduya alınacak
Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, henüz vatandaş olmayan kalıcı oturum sahibi göçmenlerin de orduya alınmasını kararlaştırdı.
Kanada basınına yansıyan bilgilere göre, Kanada Silahlı Kuvvetlerinde, cinsel taciz vakalarıyla başlayan ve son olarak Covid-19 salgını nedeniyle alınan aşı kararları nedeniyle yaşanan personel sıkıntısı had safhaya ulaştı.
Bakanlık, daimi ikamet sahibi göçmenlerin artık Kanada Silahlı Kuvvetlerine katılmak için başvurabileceğini, bu kişilerin yabancı bir ordu tarafından eğitilip eğitilmediğine bakılmayacağını açıkladı.
Kanada ordusunda halen deniz, hava ve kara birlikleri için en az 8 bin asker açığı olduğu belirtilen açıklamada, Mart 2023'e kadar orduya 5 bin 900 yeni asker ekleme hedefinin oldukça gerisinde olunduğu bildirildi.
Bugüne kadar yalnızca yabancı ordular tarafından eğitilmiş yetenekli profesyoneller olmaları halinde orduya alınan göçmenler, federal hükümetin başvuru havuzunu genişletmesiyle yeni bir istihdam imkanına da kavuşmuş olacak.
VATANDAŞLIK HAKKININ KAZANILMASINA YARDIMCI OLABİLİR
Bakanlık, orduya katılmanın daimi ikamet sahibi göçmenlerin vatandaşlık hakkını kazanmasına da yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wayne Eyre, ekimde, asker alımını artırmak için gerekli olmayan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması emrini vermişti.
Kanada Silahlı Kuvvetleri, orduda yeterince temsil edilmeyen grupların işe alınması, kıyafet kurallarının gevşetilmesi, daha kapsayıcı ve esnek kuralları olan iş yeri yaratma çabalarıyla alımları cazip hale getirmeye çalışıyor.
Zorunlu askerlik görevi bulunmayan Kanada’da orduya katılmak isteyenler, maaş ve özlük hakları karşılığı uzmanlık alanlarına göre istihdam ediliyor.
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