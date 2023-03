Danimarkalı aşırı sağcı Paludan, Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde yeni bir provokasyon girişimi gerçekleştirdi.

Rasmus Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde güvenlik koruması eşliğinde Kuran yakarak, İslam dinine hakaretlerde bulundu.

Paludan, "Tüm dünyadaki İslam'ı ve Erdoğan'ı göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Now we are burning the Quran in front of the Turkish Embassy in Copenhagen, Denmark! In the Scandinavian countries it's legal to burn the Quran! The truth is that Islam is an evil and repulsive religion! As long as Islam is here, we do this! @dailyislamist https://t.co/hEHJqJhIOF