Danimarkalı aşırı sağcı Paludan, Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yaktı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:34

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 12:40

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde yeni bir provokasyon girişimi gerçekleştirdi.

Rasmus Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde güvenlik koruması eşliğinde Kuran yakarak, İslam dinine hakaretlerde bulundu.

Paludan, "Tüm dünyadaki İslam'ı ve Erdoğan'ı göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Now we are burning the Quran in front of the Turkish Embassy in Copenhagen, Denmark! In the Scandinavian countries it's legal to burn the Quran! The truth is that Islam is an evil and repulsive religion! As long as Islam is here, we do this! @dailyislamist https://t.co/hEHJqJhIOF — Stram Kurs Sverige (@StramKursSweden) March 20, 2023

23 MART'TA İNGİLTERE'YE GİDECEK

Ramazan ayının başlangıcı olan 23 Mart'ta ise İngiltere'ye gideceğini duyuran Paludan, Wakefield kentinde Kuran yakacağını söyledi.

Partisinin sosyal medya hesabından bir video paylaşan Paludan, "İngiltere'ye gelmeye karar verdim. Bu yüzden 23 Mart 2023 Çarşamba günü, Ramazan ayının başında, İngiltere'nin Wakefield şehrine geleceğim ve halka açık bir yerde Kuran'ı yakacağım" dedi.

Paludan, videoda "Kuran'ın kutsal bir kitap olmadığını" ileri sürerek, "Kutsal olmayan ama seri tecavüzcü, toplu katil, pedofil ve hırsız Muhammed tarafından yapılan aptal kutsal kitap Kuran'ı yakacağız" diye konuştu.

Rasmus Paludan will come to @MyWakefield in England and burn the Quran on Wednesday March 22, 2023, when Ramadan begins! It is a legal action which will of course be done in cooperation with @WestYorksPolice and the authorities. @5Pillarsuk @Bob_cart124 @Telegraph @samhallsnytt pic.twitter.com/St6cF3amn0 — Stram Kurs Sverige (@StramKursSweden) March 19, 2023

NE OLMUŞTU?

Paludan, Ocak ayında İsveç'in başkentinde Stockholm'de yer alan Türk Büyükelçiği'nin önünde polis koruması altına Kuran yakarak, Türkiye ve İslam dinine yönelik hakaretler savurdu.

Paludan'ın gerçekleştirdiği bu provokasyon sonucu, İslam dünyasından İsveç'e yönelik kınamalar ve tepkiler geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kuran yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.