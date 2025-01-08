Kanada'dan Trump'a yanıt: Cehennemde kartopu şansı kadar

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:55

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:55

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump’ın Kanada’nın "51. eyalet" olarak ülkeye katılması fikrine Kanada Başbakanı Başbakanı Justin Trudeau’dan tepki geldi.

Başbakan Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada’nın ABD’nin bir parçası olması ihtimali, cehennemde kartopu şansı kadar. Her iki ülkedeki işçiler ve toplumlar, en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak birbirlerinden faydalanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Trudeau’nın açıklamasından kısa süre sonra Donald Trump, "Kanada’yı ABD’nin parçası olarak gösteren" bir harita paylaştı.

Paylaşımda, Kanada ve ABD’nin tek ülke olduğu görüldü.

Öte yandan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "Kanada Eyalet Valisi" ifadesini kullanmıştı.