Kanadalı şirketten 'en tatlı' iş teklifi: Evde 'şeker' yiyerek yılda 100 bin dolar kazanmak ister misiniz?
Çikolatadan sakıza kadar çeşitli şekerleme ürünleri satan online bir perakendeci olan Candy Funhouse, şu ana kadar görülmüş 'en tatlı' iş teklifini sundu. Kanadalı şirket, baş şeker sorumlusu pozisyonu için yılda 100 bin Kanada doları (yaklaşık 1,4 milyon lira) maaş teklif etti.
Kanadalı şekerleme üreticisi Candy Funhouse, “baş şeker sorumlusu” aradığını duyurdu. Evden çalışacak kişinin, ürünlerin tadını test edeceği ve diğer "şekerolog"lardan sorumlu olacağı belirtildi.
BİNLERCE ADAY BAŞVURDU
NTV'nin aktardığı habere göre; şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jamal Hejazi, temmuz ayında Linkedin’de yayımlanan pozisyon için şimdiden binlerce adayın başvurduğunu söyledi.
Hejazi, sosyal medyadan kendisine gelen, ailelerin tadım görevlerini ve maaşı paylaşmayı teklif ettiği detaylı videoların kendisini şaşırttığını kaydetti.
"OLDUKÇA ÇEKİCİ BİR TEKLİF"
Yıllık olarak 100 bin Kanada doları maaş (yaklaşık 1,4 milyon lira) teklif edilen pozisyona ilişkin Hejazi, "Her gün ailenizle ya da arkadaşlarınızla çikolata ve şeker yemenin işiniz olduğunu hayal edin. Bu oldukça çekici bir teklif" dedi.
Diğer taraftan Toronto'nun dışında bulunan Candy Funhouse, bölgede büyüyen ve ebeveynleri donut dükkanları ve yerel bir restorana sahip olan 20 ve 30'lu yaşlardaki kardeşlerden oluşan bir dörtlü tarafından yönetiliyor.
PANDEMİ İLE SATIŞLAR ARTTI
Hejazi, 2021'de pandemi ile birlikte şirketin satışların arttığını belirterek, "Geçen yıl gelirimiz 15 milyon doların biraz altındaydı. Şaka yapmıyorum" dedi.
5 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR DA BAŞVURU YAPABİLİYOR
Şirket, baş şeker görevlisi pozisyonunun, muhtemelen ebeveyn izninin gerekli olmasına rağmen, 5 yaşından küçük başvuru sahiplerine açık olduğunu söyledi. Birçok ebeveyn, çocuklarını başvuru formunu doldururken filme aldı ve internette yayımladı.
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