Uzmanı açıkladı: Şekerli içecekler karaciğer kanseri riskini artırıyor

19 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Şekerli içecekler olarak, içerisinde şeker bulunan meşrubatlar ile taze sıkılmış olmayan meyve sularının sayılabileceğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, bu içecekler günümüzde oldukça sık tüketildiğini hatırlatarak, “ Bu içeceklerin her gün tüketilecek şekilde alışkanlık haline getirilmesinin maalesef karaciğer kanseri riskini artırdığı ortaya konulmuş oldu.

- Bu tür gıdaların obeziteyi artırması, insülin direncini tetiklemesi, içeceklerin içerisinde yer alan kimyasal bileşikler, pestisitler bu artmış kanser riski ile ilişkili olabilir. Özellikle çocuklar ve gençleri bu konuda uyarmak ve toplumsal bilgilendirme yapmak çok önemli.

- Tabi ki seyrek olarak yapılan tüketimlerin bir zararı olacağı düşünülemez. Ama sürekli alışkanlık haline getirilmesi kanser dahil bir çok riski içerebilmektedir”dedi.