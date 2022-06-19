Uzmanı açıkladı: Şekerli içecekler karaciğer kanseri riskini artırıyor

Günümüzde özellikle gençler arasında sıkça tüketilen şekerli içeceklerin kanser riskini artırabileceğine yönelik endişeler son yıllarda arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Uğur Coşkun Coşkun, bu konuda önemli bir çalışmaya imza attı. Coşkun, günde 1 yada daha fazla şekerli içecek tüketen kişilerde, hiç tüketmeyenlere göre karaciğer kanseri riski yüzde 78 oranında daha fazla bulunduğu bilgisini verdi.

İHA
19 Haziran 2022 Pazar, 00:00
Uzmanı açıkladı: Şekerli içecekler karaciğer kanseri riskini artırıyor
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Şekerli içecekler olarak, içerisinde şeker bulunan meşrubatlar ile taze sıkılmış olmayan meyve sularının sayılabileceğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, bu içecekler günümüzde oldukça sık tüketildiğini hatırlatarak, “ Bu içeceklerin her gün tüketilecek şekilde alışkanlık haline getirilmesinin maalesef karaciğer kanseri riskini artırdığı ortaya konulmuş oldu.

- Bu tür gıdaların obeziteyi artırması, insülin direncini tetiklemesi, içeceklerin içerisinde yer alan kimyasal bileşikler, pestisitler bu artmış kanser riski ile ilişkili olabilir. Özellikle çocuklar ve gençleri bu konuda uyarmak ve toplumsal bilgilendirme yapmak çok önemli.

- Tabi ki seyrek olarak yapılan tüketimlerin bir zararı olacağı düşünülemez. Ama sürekli alışkanlık haline getirilmesi kanser dahil bir çok riski içerebilmektedir”dedi. 


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