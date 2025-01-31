Trump'tan gazeteciye skandal yanıt: 'Ne yani, yüzmeye mi gideceğiz?'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 13:58

Güncelleme: 31.01.2025 - 13:58

Beyaz Saray’da dün gece düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, 29 Ocak Çarşamba günü American Airlines uçağının bir askeri helikopterle çarpışması sonucu yaşanan kazadan sağ kurtulan hiç kimse olmadığını doğruladı.

Trump'ın, başkentteki kaza bölgesine gidip gitmeyeceği sorulduğunda yaptığı alaycı şaka, kamuoyunda büyük tepki topladı.

KAZANIN ARDINDAN NELER SÖYLEDİ?

Trump, kazayı başlangıçta "korkunç bir kaza" olarak nitelendirse de, olayın "önlenebilir gibi göründüğünü" öne sürdü.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uçak, havalimanına doğru mükemmel ve rutin bir yaklaşma çizgisindeydi. Helikopter ise uzun süre boyunca doğrudan uçağa doğru ilerledi. Hava açık, uçaktaki ışıklar parlıyordu. Peki neden helikopter yükselmedi ya da alçalmadı? Veya neden yön değiştirmedi? Hava trafik kontrol kulesi neden 'uçağı gördünüz mü?' diye sormak yerine helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu önlenebilir gibi görünen kötü bir durum. HİÇ İYİ DEĞİL!!!"

GAZETECİYE YANITI TEPKİ ÇEKTİ

Basın toplantısında bir gazeteci, kazanın yaşandığı bölgeyi ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığını sorduğunda Trump, skandal sözlere imza attı.

"Bir ziyaret planım var ama olay yerine değil," diyen Trump, ardından şu ifadeleri kullandı: "Ne yani, siz söyleyin, olay yeri neresi? Su... Yüzmeye mi gideceğiz?"

Basına yansıyan haberlere göre, Potomac Nehri'nden onlarca ceset çıkarılmış olsa da, bazı kayıplar hâlâ bulunamadı.

"KULELERDE 'ZİHİNSEL ENGELLİLER' ÇALIŞTIRILIYOR"

Trump, kazada hayatını kaybeden 67 kişinin yakınlarıyla görüşeceğini belirtti. Ancak konuşmasında, kazaya neden olan taraflar hakkında sert suçlamalarda bulundu.

Kazadan önce Black Hawk helikopterinin kendisine söylenenin tam tersini yaptığını iddia eden Trump ayrıca, "Hava trafik kontrol kulelerinde, 'çeşitlilik' adına, ağır zihinsel ve psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerin çalıştırıldığını" öne sürdü.

Bu noktada, önceki başkan Joe Biden'ı suçlayan Trump, kendi yönetiminin havacılık güvenliğini yeniden tesis edeceğini söyledi.

64 yolcu taşıyan yolcu uçağı, Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanırken askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.