Kantinden kahve çalan müdür, okuldan kovuldu

Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:30

Güncelleme: 01.02.2024 - 13:32

Yomiuri haber sitesine göre, Kobe'nin 30 mil batısındaki Takasago şehrinde bulunan Takasago Belediyesi Shoyo Ortaokulu müdürü geçen yıl Aralık ayında "kahve hırsızlığı" nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Müdür, 110 yen değerindeki normal bir kahve için olan bir fincana 180 yen değerinde bir kahve boşalttığı iddiası üzerine "hırsızlık" şüphesiyle polise bildirildi.

Sonunda, Kobe Bölge Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Dün Hyogo Eyaleti Eğitim Kurulu, self-servis kahve makinesi maskaralığı nedeniyle müdüre disiplin cezası verdi.

Görevden alınan müdür, Haziran ve Aralık 2023 tarihleri arasında yedi ayrı olayda ödediğinden daha fazla kahve aldığını itiraf etti.

Hyogo Eyaleti Eğitim Kurulu'nda konuşan müdür, "İlk seferinde yanlışlıkla koydum, ancak personel bana söylemedi, ben de içecekleri daha ucuza alabileceğim için yaptım" ifadelerini kullandı.