Kanye West ile Bianca Censori'nin boşanacağı iddia edildi

Birkaç hafta önce eşi Bianca Censori ile ayrıldığı bildirilen Kanye West'in "boşanmaya hazır olduğu" iddia edildi.

Kanye West ile Bianca Censori'nin boşanacağı iddia edildi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:24

Kanye West ile Bianca Censori'nin birlikteliği, West'in iki yıl önce "Censori Overload" adlı parçasını yayınlayarak Censori ile bir aşk yaşadığını ima etmesiyle başladı.

Çift, düğünlerinden bu yana dünyanın dört bir yanına seyahat ederken görüntülenmişti.

Şimdi ise söylentiler rapçi ve eşinin yollarını ayırdığını ve "muhtemelen" boşanmayı planladıklarını iddia ediyor. 

TMZ'ye konuşan kaynaklara göre, Censori ailesiyle birlikte olmak için Avustralya'ya uçarken, 47 yaşındaki rapçi West ise Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor.

Kaynaklar, TMZ'ye, West'in arkadaşlarına "Censori ile işinin bittiğini ve tekrar bekar olmak istediğini" söylediğini aktardı.

Çift, 20 Eylül'den bu yana birlikte görüntülenmemişti. 

Bianca ve Kanye açık saçık görüntüleriyle tanınıyor ve sık sık benzersiz kıyafetler giyerek toplum içine çıkıyorlar.

ABD'li rapçi Kanye West, Kim Kardashian'dan boşanmasının kesinleşmesinden sadece iki ay sonra, Aralık 2022'de Kanye'den 18 yaş küçük Avustralyalı bir mimar ve model Bianca Censori ile evlendi. 

Düğünle ilgili söylentiler Ocak 2023'te ortaya çıktı, ancak evlilik cüzdanının internete sızdırılmasıyla Ekim ayında nikâh doğrulandı.


Etiketler: #Kanye West #Bianca Censori

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