Kaplan saldırısına hedef olmuşlardı: Akıbetleri belli oldu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:04

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:04

Görüntülerde kadın, bilinmeyen bir nedenden dolayı aracından iniyor, şoför mahallindeki kocasıyla konuşmaya başlıyor, ardından kaplan gelerek kadını kapıp sürüklüyor. Kocası önce bir hamle yaparak kadına doğru koşuyor, telaşla (muhtemelen araçtaki çocuklarını düşünerek) geri çekiliyor, ardından kadının araçtaki annesi de araçtan iniyor ve ikili kaplana doğru koşmaya başlıyor... 27 saniye içinde şahit olduklarımız bunlar.

Çin devlet televizyonu CGTN'de yer alan bir habere göre, kaplan tarafından yakalanan kadın ağır yaralandı, annesi ise kaplanın saldırısına hedef olarak yaşamını yitirdi. Genç kadının, kendisini araç tuttuğu, midesi bulandığı için indiği iddia ediliyor ve bunu yapmanın tehlikeleri konusunda tam olarak bilgilendirilmediği söyleniyor.

Habere göre, aile park yönetiminden tazminat olarak iki milyon yuan (Yaklaşık 8,20 milyon TL) talep etti.

Park, olayın ardından denetlenmek üzere kapatılsa da iki hafta sonra yeniden açıldı ve olaya konu olan kaplan da yaşamına kaldığı yerden devam etti.