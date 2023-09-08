Karabağ'da provokasyon girişimi: Hendek kazılması engellendi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Karabağ’da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.
Ermenistan, Karabağ’daki provokasyonlarını sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.25 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerinin önünde yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi.
Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.
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