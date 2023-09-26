Karabağ'daki patlamada 20 kişi öldü

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:43

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde bir akaryakıt deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Ermenistan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, onlarca kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel kaynaklara göre patlama, birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldi.

ERMENİLER AYRILMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00 itibarıyla Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısının 13 bin 550'ye yükseldiği ifade edildi.

Rus barış güçlerinin tahliyelere eşlik ettiği belirtilirken, dün gece 700 Ermeni vatandaşının barış gücü kampında kaldığı kaydedildi.

Azerbaycan, Ermeni silahlı gruplara karşı Karabağ'da 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmıştı. Operasyon yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermiş, iki taraf arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ilk görüşme 21 Eylül'de Yevlah kentinde yapılmış, ikinci toplantı ise dün Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde gerçekleştirilmişti.

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, Karabağ'daki 120 bin kişinin Ermenistan'a göç edeceğini açıklamıştı.