İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 19.11.2023 - 13:59

EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Willy Sagnol'ün ekibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.



İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.



İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

İspanya, grupta oynadığı son maçta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Gürcistan ise kendi sahasında ağırladığı İskoçya ile 2-2 berabere kalmıştı.