İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Gürcistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Willy Sagnol'ün ekibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
İspanya, grupta oynadığı son maçta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Gürcistan ise kendi sahasında ağırladığı İskoçya ile 2-2 berabere kalmıştı.
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