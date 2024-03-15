Karakolu istila edip zulaları patlattılar: 'Kafaları uçtu, hepsini kemirdiler'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:15

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans polis merkezinde uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen marihuanalar, karakolda gizlenen farelerin hedefi oldu.

Farelerin, ele geçirilerek karakolda tutulan marihuanaların çoğunu kemirdikleri belirtildi.

Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick, "Marihuanaları yiyen farelerin hepsi kafayı buldu" açıklamasında bulundu.

Kirkpatrick, farelerin marihuanalara nasıl ulaştıklarını ve onları nasıl yediklerini henüz çözemediklerini kaydetti.

"Karakolda pislik diz boyu" diyen Kirkpatrick, "bu kadar dağınık bir yerde çalışmanın herkesin moralini bozduğunu" söyledi.