Henry Cavill ve Alan Ritchson, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' fragmanında göz alıcı performanslarıyla

Yayınlanma: 30.01.2024 - 23:27

Güncelleme: 30.01.2024 - 23:27

Lionsgate, Guy Ritchie'nin yönettiği ve başrollerinde Henry Cavill, Alan Ritchson, Eiza González, Henry Golding, Alex Pettyfer, Cary Elwes gibi isimlerin bulunduğu "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin ilk fragmanını yayınladı. Film, 19 Nisan'da sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu aksiyon casus komedisinde İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve James Bond'un yazarı Ian Fleming'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki gizli savaş organizasyonu temel alınıyor. Gerçek olaylardan esinlenen film, gizli ekibin alışılmadık ve centilmenlik dışı savaş teknikleriyle Nazilere karşı mücadelesini konu alıyor.

Fragman, Henry Cavill'in canlandırdığı karakterin Nazi katillerinden oluşan gizli bir ekibi bir araya getirmesini ve ekibin sıra dışı savaş tekniklerini sergilemesini gösteriyor. İzleyicilere, sıradışı ve aksiyon dolu bir casusluk hikayesi vaat eden film, gerilim dolu sahnelerle dikkat çekiyor.

Damien Lewis'in aynı adlı kitabından uyarlanan film, Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel ve Guy Ritchie tarafından yazıldı. Jerry Bruckheimer'ın yapımcılığını üstlendiği film, 2015 yılında Damien Lewis tarafından yazılan teklifin ardından hayata geçirildi. Scott Lastaiti, Olga Filipuk, Damien Lewis, Paul Tamasy ve Eric Johnson ise baş yapımcılığı üstleniyor.

19 Nisan'da vizyona girecek olan "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare", izleyicilere heyecan verici bir savaş ve casusluk deneyimi sunmayı amaçlıyor.