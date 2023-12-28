Kardashian'ın Noel fotoğrafı tartışmalara yol açtı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:52

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:52

Amerikan magazin yıldızı Kim Kardashian ve çocukları, geleneksel yıl sonu partisi öncesi kamera karşısına geçti.

43 yaşındaki Kim, Instagram'da kendisinin ve dört çocuğunun [North (10), Saint (8), Chicago (5) ve Psalm (4)] birkaç fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraflardan birinde Kim ve kızı North, Noel ağacının önünde, beyaz ve açık mavi kıyafetler içinde gülümsüyordu.

Paylaşımın ardından pek çok kullanıcı fotoğrafta bir tuhaflık olduğunu fark etti, zira Kim'in bir elinde iki başparmak olduğu görülüyordu.

PHOTOSHOP MU, OPTİK YANILSAMA MI?

Reddit forumunda paylaşılan gönderilerde, takipçiler kafa karışıklıklarını paylaştı.

Bazıları, bunun bir "Photoshop hatası" olduğunu öne sürüp, "diğer kolu nerede?" diye sorarken, diğerleri bunun bir tür "optik yanılsama" olduğunu savundu. İkinci seçenekte ısrar edenler, "Kim, North'un elini tutmak için iki elini de kullanıyor. Bu yüzden resimde iki başparmak varmış gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

KARDASHIAN'IN NOEL PARTİSİ

Kardashian ailesi, her yıl düzenledikleri Noel arifesi partileriyle tanınıyor ve aile üyeleri, bu partileri sosyal medyada sergilemeyi asla ihmal etmiyor.

Kim, pazar akşamı Los Angeles'taki 60 milyon dolarlık malikanesinde verdiği parti öncesi, evini karlarla kaplı bir Alp köyüne dönüştürdü ve ana kapıya giden yolu devasa Noel ağaçları ile kapladı. Arka bahçede oyulmuş yamaçta, akşamın ilerleyen saatlerinde, Paris Hilton ile kızak kaydı.

Akşam yemeğini ahşap döşemeler ve devasa beyaz ağaçlarla dekore edilmiş dev bir çadırın içinde veren magazin yıldızının konukları için hazırladığı en büyük sürpriz ise ünlü şarkıcı Babyface'in canlı performansı için kurulmuş sahne oldu.