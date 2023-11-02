Kim Kardashian'ın çocukları film seslendirdi, aldıkları ücreti ortaya çıktı
Kim Kardashian'ın çocukları North West ve Saint West bir animasyon filminde seslendirme yaptı. West kardeşlerin film seslendirmesinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı.
Kim Kardashian'ın çocukları sinema yıldızı oldu. 10 yaşındaki kızı North West ve 7 yaşındaki oğlu Saint West, animasyon film "Paw Patrol: Süper Film"de seslendirme yaptı. West kardeşlerin filmden ne kadar kazandıkları ortaya çıktı.
The Blast'ın elde ettiği yasal belgelere göre filmde Dot karakterine sesiyle hayat veren North West 20 bin dolar, Meteor Max karakterini canlandıran kardeşi Saint West ise 10 bin dolar kazandı.
Çocukların sözleşmelerinde, filmin tanıtımında kullanılmak üzere seslendirme anının kamera arkası görüntülerinin kullanılma izni de yer aldı.
Çocukların sözleşmesinde, imza için yaşları yeterli olmadığından onlar adına anneleri Kim Kardashian'ın imzası bulunuyor.
Öte yandan Paw Patrol'un devam filminde Kim Kardashian da 2021 yapımı filmdeki Delores karakterini yine seslendirdi. Filmin seslendirme kadrosunda ayrıca Kristen Bell, McKenna Grace, James Marsden, Christian Convery, Serena Williams gibi isimler yer aldı.
29 Eylül'de gösterime giren ve halen sinemalarda büyük ilgi gören "Paw Patrol: Süper Film", süper güçler kazanan Paw Patrol üyelerinin maceralarını konu ediyor.
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