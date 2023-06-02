Rihanna, Kim Kardashian, Taylor Swift... Forbes en zengin kadınları açıkladı
Forbes dergisi Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Listede Rihanna, Kim Kardashian ve Taylor Swift gibi isimler yer aldı.
ABD merkezli Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı.
Forbes'in açıkladığı listeye göre dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna listede 20. sırada yer aldı. SavageXFenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı 1,4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde.
Realite şov yıldızı Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolar ile 21. sırada yer aldı.
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile müzik sektöründeki en zengin 2. kadın oldu. Swift listenin genelinde ise 34. sırada yer aldı.
Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı. Jenner, 680 milyon dolar geliri ile 38. sırada.
Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar dinleyicileriyle buluşan Beyonce, listede 48. sırada yer alıyor. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.
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