Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hakim karar açıkladı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:49

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:12

Adları PQ ve JK olarak kodlanan ve kimlikler gizli tutulan çift, yaklaşık 5 yıl önce, tüp bebek gereksinimlerini karşılayamayınca tuhaf bir olaya imza attı.

Kadın ve adam, adamın babasıyla anlaşarak spermlerini kullandı ve bu işlemin sonucunda kadın hamile kalarak, kayınpederinden bir bebek dünyaya getirdi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte yerel konsey, PQ'nun çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğrenmek için bir DNA testi yapılmasını istedi.

Fakat Yüksek Mahkeme hakimi, bunun aileyi ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek talebi reddetti. Hakim Poole, karar açıklanmadan önce şunları söyledi:

"Kadın, adam ve adamın babasının; kadının hamile kalması için yaptıkları planın sonuçlarını doğru bir şekilde düşündüklerine inanamıyorum, aksi takdirde buna girişmeleri pek olası değil..."

Çocuğun, bunları öğrenmesi halinde "duygusal açıdan zarar görme potansiyelinin de ortaya çıkabileceğini" söyleyen Poole, sözlerine şöyle devam etti:

"DNA testi yapılmadığı sürece, (sözde babanın) biyolojik babalığı belirsizliğini koruyor olacak. Ancak en hafif tabirle; çocuğun, büyükbabası olduğunu düşündüğü kişinin biyolojik babası ve babası olduğunu düşündüğü kişinin de biyolojik üvey kardeşi çıkması ihtimali oldukça yüksek..."

Poole, ailenin ileride babalık testi yaptırabileceğini, ancak bunun "aileyi ilgilendiren bir konu" olduğunu belirterek duruşmayı sonlandırdı.