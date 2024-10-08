Karşılıklı bombalar ateşlendi: Hem Beyrut hem Tel Aviv'e füze saldırısı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 00:42

Güncelleme: 08.10.2024 - 00:49

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine bölgeyi tahliye etme uyarısı yaptı.

Kısa süre içinde bölgeye operasyon yapılacağını açıklayan Sözcü Adraee'nin açıklamalarından yaklaşık 40 dakika sonra Lübnan'da birçok nokta bombalanmaya başlandı.

İsrailli kaynaklardan yapılan açıklamalarda Hizbullah karargahının hedef alındığı duyuruldu.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü, şu ifadelere yer vermişti:

"Güney banliyö Burj el-Barajneh ve Beyrut sakinlerine, özellikle haritalarda belirtilen binalarda ve onlara bitişik olanlarda acil bir uyarı: Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve İsrail Savunma Kuvvetleri yakın gelecekte bunlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail'in Beyrut bombardımanın ardından Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in merkezi Tel Aviv'e doğru roket atıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Saldırıya ilişkin Hizbullah tarafından ise, "Bir askeri istihbarat birimini füzeyle hedef aldık" açıklaması yapıldı.