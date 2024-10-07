İsrail'den Beyrut'a yeni bir hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'den Beyrut'a yeni bir hava saldırısı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:53

Beyrut'un Dahiye bölgesi bir kez daha İsrail'in hava saldırısıyla vuruldu. Bombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Lübnan makamlarından ise hava saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye'de "bir hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının hedefine yönelik detay verilmeyen açıklamada, bombardımana ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra sık sık başkent Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelenen Dahiye bölgesini hedef alıyor.

Dahiye'ye 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki öldürülmüştü.


Etiketler: #israil #Beyrut

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