Meksika'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın!
2024 Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Carlos Sainz oldu.
Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Carlos Sainz oldu.
Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, Lando Norris ise üçüncü oldu.
Meksika Grand Prix'si pazar günü (bugün) Türkiye saati ile 23:00'da gerçekleşecek.
Etiketler: #Carlos Sainz #Meksika Grand Prix #ferrari
Spor Haberleri
- Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor!
- 'Olmuyor, bir türlü olamıyor'
- Fenerbahçe'nin konuğu Bodrum FK
- Lamine Yamal'dan Ronaldo göndermesi
- Şenol Güneş taraftardan özür diledi
- Lille, uzatma dakikalarında coştu!
- Meksika'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın!
- Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor
- Real Madrid evinde büyük bozguna uğradı!
- Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'