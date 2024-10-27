Meksika'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın!

2024 Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Carlos Sainz oldu.

Meksika'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:15

Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Carlos Sainz oldu.

Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, Lando Norris ise üçüncü oldu.

Meksika Grand Prix'si pazar günü (bugün) Türkiye saati ile 23:00'da gerçekleşecek.


Etiketler: #Carlos Sainz #Meksika Grand Prix #ferrari

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