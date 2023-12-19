Kartingde korkunç kaza: Kafa derisi koptu

Karting aracına binen 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro'nun saçları motora dolanınca kafa derisi koptu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:21
Kartingde korkunç kaza: Kafa derisi koptu
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Brezilya'da yaşayan 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, erkek arkadaşının doğum gününü kutlamak için kartinge gitti. Kartinge binen Heliodoro'nun saçları bir anda motora dolandı. Kanlar içinde kalan genç kızın kafa derisinin yüzde 80'i koptu.

Heliodoro'nun annesi Elizabeth Maria Ribeiro ise kızının kaza sırasında güvenlik giysileri ve kask giydiğini, ancak uzun saçlarının riski konusunda uyarılmadığını söyledi.

17 yaşındaki Heloisa, cilt ameliyatı bekliyor. Genç kızın uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç olduğu belirtildi.


Karting kafa derisi kaza

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