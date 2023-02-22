Kasaba sakinleri şokta: Gökten sağanak şeklinde balık yağdı!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:56

Avustralya Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'in 560 mil güneyindeki Lajamanu kasabası ilginç bir doğa olayına sahne oldu. Gece kuvvetli bir fırtınaya sahne olan kasabanın sakinleri, sabah uyandıklarında yerde yüzlerce balık buldu. Daily Mail'in haberine göre kasaba, "son 30 yılda tam dört kez" balık yağmuruna maruz kaldı.

Lajamanu kasabasının konumu

Lajamanu yerlisi ve Central Desert meclis üyesi Andrew Johnson Japanangka, ABC News'e demecinde:

"Büyük bir fırtınanın yaklaştığını gördük ve bunun sadece yağmur olduğunu düşündük. Ancak yağmur yağmaya başladığında yağmurla birlikte balıkların da yere düştüğünü gördük" dedi.

"BİRÇOĞU CANLIYDI..."

Queensland Müzesi'nden balıkbilimci Jeff Johnson tarafından, bir tür tatlı su levreği olan "pullu levrek" türüne ait olduğu belirlenen balıkların yaklaşık olarak bir çocuğun avuç içi büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Gece yağmur ile birlikte düşen balıklar, sabah halk tarafından kasabanın dört bir yanına dağılmış ve birçoğu canlı halde bulundu.

Avustralya'daki en yaygın tatlı su balığı türlerinden biri olan pullu levreklerin boylarının 24,5 santime kadar çıktığı, ancak genellikle 15 santim civarında oldukları kaydedildi.

Balık yağmuru sonrası toplanan balıklardan birkaçı

AYNI YERDE DÖRDÜNCÜ KEZ

Öte yandan balık sağanağının arkasındaki neden bilinmemekle birlikte, kasabanın aynı olaya 2010, 2004 ve 1980'lerde de sahne olduğu bildirildi. Üstelik 2010 yılındaki sağanak sırasında kasabaya düşen balıkların da aynı türden olduğu belirtildi.

Newsweek'e göre, gökten balık yağması beklenmedik bir olay olsa da kurbağa, yarasa, solucan ve örümcek gibi hayvan yağmurları zaman zaman kaydedilen tuhaf doğa olayları arasında.

BİLİM NE DİYOR?

Hayvan yağmurlarının arkasındaki kesin nedenler her zaman açık bir şekilde tespit edilemese de, öne çıkan teorilerden biri de "hayvanların bulundukları yerden fırtına ile oluşan bir su hortumuna çekilmesi ve atmosferde uzun mesafelere taşınmış olabileceği" yönünde.

Konuya ilişkin bir ABD Kongre Kütüphanesi raporu, su hortumlarının küçük hayvanları girdabın içine çekecek kadar güçlü olduğunun altını çizmekte. Teoriye göre hayvanlar havada çok uzak mesafelere savrulmakta ve sonunda evlerinden çok uzak noktalarda yere düşmekte.

Avustralya'da yaşanan bir başka balık yağmuru

Olayın gerçekleştiği Lajamanu kasabasının, ülkenin iç kesimlerdeki bir çölün kenarında yer alması ve olaya konu balıkların yaşadığı herhangi bir büyük su kütlesine yakın olmaması bu teoriyi doğruluyor.