Kasırga sonrası bir ev denizde kilometrelerce sürüklendi
Ernesto Kasırgası Kuzey Carolina, Bermuda ve Bahamalar'daki ev ve işyerlerini vururken, şiddetli rüzgar ve dalgalar, ABD'nin doğu kıyısı boyunca ağır hasara yol açtı. Kuzey Carolina'nın Dare County bölgesinde bir evin denize sürüklenişi görüntülere yansıdı.
Kasırga sonrası, denize sıfır mesafede bulunan bir evin denize sürüklendiği görüntüler internette viral oldu. Evin enkazı da evin çöktüğü bölgenin yaklaşık 17 kilometre (11 mil) kuzeyinde bulundu. Ulusal Parklar Servisi, bölgeye ulaşmaya çalışanları, güvenlik endişeleri nedeniyle birçok yolun kapalı olduğu konusunda uyardı.
Videoda, boş olduğu bildirilen ve bölgede dört yıl içinde denize çöken yedinci ev olduğu söylenen evin dalgaların arasında sürüklendiği görülüyor.
Spectrum Local News'in haberine göre, bu yılın başlarında, evleri yıkılma riski altında olan ev sahiplerine, evlerini güvenli bir şekilde yıkmaları ya da başka bir yere taşımaları için 250 bin dolara kadar yardım sağlayacak bir yasa tasarısı önerildi.
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