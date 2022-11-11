Katalanlar için ayaklanma suçunda ceza indirimi

11 Kasım 2022 Cuma, 15:25

İspanya'da azınlıktaki sol koalisyon hükümeti, dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Katalan siyasi partiler için ceza yasasında değişiklik yaparak devlete karşı ayaklanma suçunda ceza indirimi yapılacağını açıkladı.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partileri, ceza yasasında değişiklik içeren yasa tasarısını meclise sundu.

"Devlete karşı ayaklanma" suçunda ceza indirimi öngören yasa tasarısına göre, mevcut durumda bu suç için uygulanan "10 ila 15 yıl hapis ve kamu görevinden men" cezalarının, "en fazla 5 yıl hapis ve 8 yıl kamu görevinden men" şeklinde değiştirilmesi isteniyor.

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, "ayaklanma suçunu diğer Avrupa demokrasilerininkine benzer bir suçla değiştireceklerini, modernleşmeye doğru kararlı bir adım attıklarını" savundu.

"Devlete karşı ayaklanma" yerine "kamu düzenini bozmaya yönelik ağır suç" ifadesini kullanan Sanchez, bu yasal değişiklikle ilgili Almanya, Fransa ve İsviçre örneklerini verdi.

Bağımsızlık yanlısı girişimlere 2012 yılından itibaren başlayan, 9 Kasım 2014 ve 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumları yapılan ve 27 Ekim 2017'de yerel parlamentosunda açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık kararı alan Katalonya'da "gerilimi azaltmak için cesur ve cüretkar kararlar aldıklarını" savunan Sanchez, son anketlere göre Katalanların yüzde 52'sinin İspanya'ya ait olmaktan yana olduğunu aktardı.

Sanchez, muhalefetteki sağ partilerden getirdiği "Hükümet, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin baskılarına boyun eğdi" suçlamalarına karşı ise "Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı partiler genel af istiyor. Biz ise bunun asla mümkün olamayacağını söylüyoruz" yanıtını verdi.

Hükümetin Katalonya ile ilgili adımına sert tepki gösteren ana muhalefetteki Halk Partisi "İspanya'nın küçük düşürüldüğünü" savunurken aşırı sağ görüşlü Vox partisi ise "Vatan hainliği" yakıştırması yaptı.

Katalonya özerk hükümetinin başkanı Pere Aragones ise ceza yasasında yapılmak istenen değişimin "Katalonya ile İspanya devleti arasındaki müzakerelerin bir sonucu olduğunu, Katalonya'daki siyasi sorunun çözümüne ilişkin bir adım olarak nitelendirdiklerini" söyledi.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rollerden dolayı 9 ayrılıkçı Katalan lidere, devlete karşı ayaklanmanın da arasında olduğu farklı suçlardan 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası vermiş, toplamda 1329 gün süren tutukluluktan sonra çıkarılan afla bu kişiler serbest kalmıştı.

İspanya'da normal şartlarda Mayıs 2023'de yerel seçimler (belediye ve özerk parlamentolar), Kasım 2023'de de genel seçimler yapılacak.