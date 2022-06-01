Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:07

Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde pazar sabahı ölü bulundu.

Polis, Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü gösteren ilk belirtilerle birlikte, ölümünün nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.

NTV'nin İspanyol El Pais gazetesinden aktardığına göre Gallanio’nun cesedi, Paris’te yaşayan en küçük kızının polise annesinden günlerdir haber alamadığını bildirmesi üzerine bulundu.

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLADI

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin amcası olan 73 yaşındaki Al Thani’nin 45 yaşındaki eski eşi, Al Thani ile uzun zamandır velayet mücadelesi sürdürüyordu.

Gallanio, kısa süre önce, Katar’ın eski ekonomi bakanı olan Al Thani’nin, reşit olmayan bir çocuğa uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddiasını öne sürmüştü. Katar Prensi ise iddiayı reddetmişti.