Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu
Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde ölü bulundu. Polis, ilk belirlemelere göre Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü açıkladı.
Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde pazar sabahı ölü bulundu.
Polis, Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü gösteren ilk belirtilerle birlikte, ölümünün nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.
NTV'nin İspanyol El Pais gazetesinden aktardığına göre Gallanio’nun cesedi, Paris’te yaşayan en küçük kızının polise annesinden günlerdir haber alamadığını bildirmesi üzerine bulundu.
CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLADI
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin amcası olan 73 yaşındaki Al Thani’nin 45 yaşındaki eski eşi, Al Thani ile uzun zamandır velayet mücadelesi sürdürüyordu.
Gallanio, kısa süre önce, Katar’ın eski ekonomi bakanı olan Al Thani’nin, reşit olmayan bir çocuğa uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddiasını öne sürmüştü. Katar Prensi ise iddiayı reddetmişti.
Video Haberler
- E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
- Üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak
- Hırsızlar kameralardan kaçamadı
- 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü
- Şehit Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
- Çatalca'da depo alev alev yandı
- Çin’de 6.1 büyüklüğündeki deprem: Yaralılar var
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
- Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'